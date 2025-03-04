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«Болела каждые шесть недель». Келли Пике рассказала о последствиях ковида

«Болела каждые шесть недель». Келли Пике рассказала о последствиях ковида
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Келли Пике, подруга четырёхкратного чемпиона Формулы-1 пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поделилась историей о проблемах со своим здоровьем.

«В самом начале 2022 года я переболела коронавирусом, после чего мое здоровье сильно снизилось. Я болела каждый шесть недель и так и не смогла до конца выздороветь. Кроме того, моя анемия, которая у меня с подросткового возраста, ещё больше обострилась, что сильно повлияло на выпадение волос. Только через несколько месяцев после начала 20232 года я смогла почувствовать, что снова стала самой собой. Излечение требует времени и самоотверженности, быстрых решений не существует», — написала Келли Пике в своих социальных сетях.

Напомним, в настоящий момент Пике ждёт ребёнка от четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена. Предположительно, это девочка, которая должна родиться в марте 2025 года.

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