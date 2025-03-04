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Алонсо: новая машина — шаг вперёд в сравнении с прошлогодней

Алонсо: новая машина — шаг вперёд в сравнении с прошлогодней
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сравнил болиды команды 2024 и 2025 годров и подвёл итоги предсезонных тестов в Бахрейне, которые прошли с 26 по 28 февраля.

«Тесты были очень короткими. Они и так коротки, потому что у нас есть всего полтора дня за рулём до старта чемпионата мира. В первый день у нас были проблемы с телеметрией, на второй день с утра шёл дождь, а на третий день мы отработали обычную программу, но у нас не было достаточного количества кругов. Но это была одна ситуация для всех.

Расклад сил? Сложно комментировать. Думаю, чтобы увидеть разницу в наших машинах, нужно пересесть из одной в другую, но новый болид определённо на шаг впереди относительно прошлогоднего. Машина стала быстрее, данные хорошо коррелируют с симулятором, мы видим большую прижимную силу на всех скоростях и во всех поворотах. Это прогресс по сравнению со всеми остальными, все улучшаются, но мы узнаем, где мы находимся, уже в Австралии», — приводит слова Фернандо Алонсо UOL.

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