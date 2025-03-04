В Drive to Survive покажут трагедию Риккардо, не получившего место Переса

Восьмой эпизод нового, седьмого сезона сериала Drive to Survive, носящий название «Локти наголо!», будет посвящён борьбе за потенциально на тот момент освобождающееся место в «Ред Булл» после увольнения Серхио Переса. Как сообщает Motorsport, в эпизоде будет полноценно показана история о несостоявшемся переходе Даниэля Риккардо в старшую команду из «РБ».

«Риккардо выйдет из своей полосы неудач и вернётся в команду — именно такую историю планировали в Netflix. Истории Netflix не работают», — говорит в ходе эпизода Хельмут Марко.

В эпизоде будет показана история борьбы Риккардо с машиной и собственными возможностями, чтобы заполучить место в «Ред Булл».

«Моей мечтой было стать чемпионом мира, и были годы, когда я искренне чувствовал, что это произойдёт. Я был близок к этому. Но если бы я был чемпионом мира, сидя здесь сегодня, изменило ли бы это то, что я чувствую или как я вижу себя? Я так не думаю», — именно это говорит Риккардо в последнем интервью в шоу в качестве боевого пилота Формулы-1.