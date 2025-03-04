Квят рассказал, в чём заключается преимущество Лоусона

Бывший гонщик Формулы-1, российский пилот Даниил Квят высказался о ситуации новозеландского новобранца «Ред Булл» Лиама Лоусона.

«То, что произошло, очень хорошо. Терять нечего. Он может просто ехать с совершенно свободным настроем, и даже если он будет отставать на две-три десятых, то всё будет в порядке, потому что у Переса были огромные проблемы.

Ему просто нужно выйти на трассу и начать прибавлять, и, возможно, тогда Макс будет чувствовать давление. Никто не знает, но это может сыграть в пользу Лоусона. Всегда полезно иметь такой позитивный настрой», — приводит слова Даниила Квята RacingNews365.