Тото Вольф обещал Хэмилтону, что не будет вести переговоров с Ферстаппеном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф раскрыл в новом сезоне сериала Drive to Survive, что он обещал семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону не вести переговоров с Максом Ферстаппеном о переходе в «Мерседес», пока британец выступал в составе его команды. Об этом сообщает RacingNews365.

Тото Вольф: Карлос — тот, на кого стоит обратить внимание, у него были действительно хорошие выступления. Есть Фернандо, его гоночный темп по-прежнему хорош и навыки на месте.

Сьюзи Вольф: Долгосрочный контракт с Алонсо не станет началом новой эры, это временный контракт.

ТВ: сколько ему, 45?

СВ: Нет, не думаю, что он настолько стар. Думаешь, Макс не вариант?

ТВ: Вариант, но если он выиграет все гонки в сезоне…

СВ: У него не будет причин уходить.

ТВ: Я с ним не разговаривал, потому что обещал Льюису. Но теперь обязательно поговорю.

Напомним, Хэмилтона в составе «Мерседеса» в итоге заменит молодой итальянец Андреа Кими Антонелли.