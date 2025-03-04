«Верхушка айсберга». Эксперт уверен, что «Ред Булл» не показал истинный темп на тестах

Гонщик и эксперт Том Коронель считает, что истинный темп новой машины «Ред Булл» сильно отличается от того, что было показано на тестах.

«Это был большой волшебный трюк. Конечно, многое находится в скрытом состоянии, нужно разбираться. 90% автомобиля находится в скрытом состоянии. То, что мы видим — лишь верхушка айсберга. «Ред Булл» предстоит сделать ещё многое. Очень многое», — приводит слова Коронеля RacingNews365.

Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 проходили с 26 по 28 февраля в Бахрейне. Новый сезон Формулы-1 стартует в Австралии, первая гонка чемпионата состоится в Мельбурне 16 марта.

«Ред Булл» по итогам прошлого сезона стал лишь третьим в Кубке конструкторов, однако Макс Ферстаппен стал чемпионом мира в личном зачёте.