Доходы Формулы-1 в 2024 году достигли $ 3,65 млрд

Уже четвёртый год подряд доходы Формулы-1 неизменно растут, сообщает издание L'Equipe. Как информирует источник, по итогам 2024 года доходы компании Liberty Media, владеющей правами на проведение чемпионата мира, выросли до $ 3,65 млрд. Таким образом, доходы увеличились на 14% в сравнении с показателями 2023 года.

При этом операционная прибыль увеличилась до $ 492 млн, что на $ 100 млн превысило аналогичные показатели в 2023 году. 32,8% доходов поступило от продажи телевизионных прав, 29,3% — от промоутеров Гран-при и 18,6% — от спонсоров.

Кроме того, выросло и количество зрителей гонок — в среднем в 2024 году один Гран-при смотрели 66 млн человек, а общая вовлечённость достигла 1,6 млрд зрителей.