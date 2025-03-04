Хаджар: уверен, что могу повторить достижения Ферстаппена

Французский новобранец «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар считает, что ему под силу повторить достижения четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл».

«Я многому научился у него, будучи резервистом. Наблюдать за тем, как он работает на столь высоком уровне, слушать его отзывы — это просто потрясающе. Чувствую ли я, что могу повторить достижения Ферстаппена? Да. У меня есть уверенность. Я знаю, чего хочу. Я не хочу быть просто гонщиком Формулы-1. Мне неинтересно просто быть здесь. Я хочу добиться успеха. Я уже хорошо знаю, как всё работает. Я наблюдал за командой во время тестов, смотрел, как реализовывается программа. Мне всё было знакомо. Так что с точки зрения подготовки не было никаких сюрпризов», — приводит слова Хаджара RacingNews365.