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Хаджар: уверен, что могу повторить достижения Ферстаппена

Хаджар: уверен, что могу повторить достижения Ферстаппена
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Французский новобранец «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар считает, что ему под силу повторить достижения четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл».

«Я многому научился у него, будучи резервистом. Наблюдать за тем, как он работает на столь высоком уровне, слушать его отзывы — это просто потрясающе. Чувствую ли я, что могу повторить достижения Ферстаппена? Да. У меня есть уверенность. Я знаю, чего хочу. Я не хочу быть просто гонщиком Формулы-1. Мне неинтересно просто быть здесь. Я хочу добиться успеха. Я уже хорошо знаю, как всё работает. Я наблюдал за командой во время тестов, смотрел, как реализовывается программа. Мне всё было знакомо. Так что с точки зрения подготовки не было никаких сюрпризов», — приводит слова Хаджара RacingNews365.

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