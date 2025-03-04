Эксперт: «Макларен» сделал что-то, чего мы не видели со времён Проста и Сенны

Известный эксперт Крэйг Скарсборо признался, что его очень впечатлила форма «Макларена» на предсезонных тестах в Бахрейне.

«Интересно, что на тестах «Макларен» показал такие результаты, которых мы не видели на своей памяти. Думаю, это возвращает нас к старым временам, когда они появлялись на тестах на своей новой машине с Аленом Простом и Айртоном Сенной и просто громили всех. У «Макларена» с тех пор появилась традиция. Если машина изначально показывает себя не очень, то в течение сезона её существенно модернизируют, а к середине года она выходит на новый уровень. Так было всегда в последние несколько лет», — приводит слова Скарсборо F1oversteer.