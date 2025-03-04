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Эксперт: «Ред Булл» сам начал историю с гибкими крыльями, а теперь ноет

Эксперт: «Ред Булл» сам начал историю с гибкими крыльями, а теперь ноет
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Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс считает, что «Ред Булл» не стоит жаловаться из-за гибких крыльев у соперников.

«В настоящий момент это разрешено. Должны быть правила. Если правила меняются, то это риск. Но если крыло, например, выдерживает сотню килограммов, то оно соответствует регламенту. «Ред Булл» должен идти в данном направлении. Всё просто. Им нужно получить информацию, которая есть у соперников. Нет ничего необычного. Не сделать это — выстрелить себе в ногу.

«Ред Булл» сам начал историю с гибкими крыльями вместе с небольшим количеством команд. А теперь избавился от них и в команде начали ныть. Что это? Если крыло проходит проверку, то всё в порядке. Риск есть всегда. В Формуле-1 все работают на грани допустимого», — приводит слова Альберса De Telegraaf.

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