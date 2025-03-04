Хаджар: чертовски быстро, всё, что могу сказать о Формуле-1

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар признался, что пока не понимает разницу между его болидом и болидом топ-команд.

«Машины невероятно быстры. Это всё, что я могу дать в качестве отзыва о Формуле-1. У меня нет большого опыта в Формуле-1. Я не знаю, что такое супермашина. Если это «Макларен», то я понятия не имею, как эта машина ведёт себя на трассе. Не знаю. Для меня и так всё чертовски быстро», — приводит слова Исака Хаджара F1oversteer.

Напомним, Исак Хаджар заменил в «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона, ушедшего на повышение в «Ред Булл».

Ранее Хаджар заявил, что ему под силу повторить достижения четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл».