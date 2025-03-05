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«Все совершают ошибки». Стала известна реакция Бриаторе на отказ Сайнса перейти в «Альпин»

«Все совершают ошибки». Стала известна реакция Бриаторе на отказ Сайнса перейти в «Альпин»
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе в новом сезоне сериала Drive to Survive оставил красноречивую реакцию о решении Карлоса Сайнса подписать контракт с «Уильямсом», а не с французской командой.

«Мне нужен пилот в 2025 году. Мне нужен Карлос. Я знаю его с детского возраста, у нас очень хорошие отношения, особенно с его отцом. Я сказал его отцу, что, возможно, однажды мы поработаем вместе», — сказал Бриаторе в одном из эпизодов нового сезона Drive to Survive.

Реакция Бриаторе на подписание Сайнсом контракта с «Уильямсом» была короткой, но красноречивой.

«Карлос считает, что «Альпин» недостаточно хороша для него, а «Уильямс» намного лучше. Что ж, все совершают ошибки», — заявил Бриаторе.

Пилотами «Альпин» в 2025 году будут Пьер Гасли и новичок Формулы-1 Джек Дуэн.

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