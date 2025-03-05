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Льюис Хэмилтон оставил слова поддержки подвергшейся нападкам Милли Бобби Браун

Льюис Хэмилтон оставил слова поддержки подвергшейся нападкам Милли Бобби Браун
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон оставил слова поддержки актрисе Милли Бобби Браун, подвергшейся травле из-за внешности.

«Искренне горжусь тобой, Милли», — написал Льюис Хэмилтон в комментариях под постом актрисы в социальных сетях.

Ранее актриса раскритиковала журналистов за публикации об изменениях её внешности. Она назвала статьи с разборами и репортажами травлей её сознательного выбора.

Хэмилтон и Милли Бобби Браун ранее встречались на Гран-при США 2018 года, когда актриса присутствовала в паддоке Формулы-1.

Напомним, предстоящий сезон Формулы-1 станет первым для Хэмилтона в составе «Феррари».

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