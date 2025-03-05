Расселл доволен, что Гран-при Австралии вновь будет открывать сезон Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что он рад возвращению Гран-при Австралии в качестве открывающей сезон Формулы-1 гонки.

«Думаю, здорово, что мы начинаем в Мельбурне. Мельбурн прекрасное место, но требуется много времени, чтобы добраться в Австралию. Думаю, последние годы, когда Гран-при Австралии был третьим этапом сезона, мы приезжали туда после тяжёлого старта чемпионата и тестов в Бахрейне. Сейчас же всё гораздо спокойнее, и это не нанесёт такого ущерба организму. Так что я считаю, что Мельбурн должен открывать сезон.

Показательна ли эта гонка? Думаю, кто бы ни победил в Мельбурне, даже если он будет доминировать, это не означает, что они продолжат доминировать в сезоне. Если они выиграют первые четыре гонки, это будет лучшим показателем», — приводит слова Расселла GPBlog.