Экс-пилот Ф-1: «Макларен» — группа невероятно компетентных людей, они раскрыли потенциал

Бывший пилот Формулы-1 голландец Стоффель Вандорн, выступавший за «Макларен», высказался об успехе команды в последнем сезоне.

«В общем-то, я не удивлён, поскольку знаю людей, которые были там в своё время и которые находятся там сейчас. И это группа невероятно компетентных людей.

С небольшой перестановкой в команде, с другим руководством, со сменой людей и их обязанностей им удалось раскрыть свой потенциал. За этим приятно наблюдать, по правде говоря, «Макларен» должен быть на этом месте», — приводит слова Вандорна издание Racingnews365.

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