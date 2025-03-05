Экс-пилот Ф-1: буду шокирован, если Ферстаппен не клюнет на приманку в «Астон Мартин»

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт считает вероятным переход четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена в «Астон Мартин».

«Ходят слухи, что дела [у «Ред Булл»] идут не так гладко, как ожидалось. Если с силовой установкой будут проблемы, это упростит выбор, особенно учитывая то, что двигатель, с которым вы добились успеха, теперь стоит на «Астон Мартин». К тому же вы будете работать с Эдрианом Ньюи.

Это было бы разумно. Макс не безумец. Он хочет для себя лучшего положения — положения, которое позволит ему выигрывать гонки и чемпионаты. С учётом того, что я слышал, и с учётом возможностей «Астон Мартин» я был бы шокирован, если бы Макс не клюнул на приманку», — приводит слова Херберта CasinoApps.