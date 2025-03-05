Экс-пилот Ф-1: Албон и Сайнс — один из лучших составов на стартовой решётке

Бывший пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон высказался о переходе испанца Карлоса Сайнса-младшего из «Феррари» в «Уильямс».

«Уильямс» не мог поверить своей удаче, когда подписал Карлоса Сайнса. Он грозный гонщик, и на самом деле сочетание Сайнса и Алекса Албона является одним из лучших составов на стартовой решётке. И это замечательно, не могу дождаться возможности увидеть, что Сайнс сможет сделать в «Уильямсе», — приводит слова Дэвидсона издание Racingnews365.

Напомним, Сайнс перешёл в «Уильямс» по окончании сезона-2024. В итальянской команде его заменил семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.