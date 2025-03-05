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Антонелли: не чувствую себя преемником Сенны, мне не нравится, когда меня сравнивают

Антонелли: не чувствую себя преемником Сенны, мне не нравится, когда меня сравнивают
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Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли высказался об ожиданиях гоночной общественности от его дебюта в Формуле-1.

«Не чувствую себя преемником Сенны, я просто гонщик «Мерседеса» в Формуле-1. Очевидно, это великолепная возможность, и я невероятно благодарен «Мерседесу» за доверие. Но в то же время это большая ответственность. Я выступаю за «Мерседес», топ-команду, а значит, ожидания будут высоки. И я постараюсь сделать всё возможное.

Мне не нравится, когда люди сравнивают меня, я убеждён, что у каждого есть индивидуальность. Хотя, очевидно, Айртон является для меня ролевой моделью», — приводит слова Антонелли BBC.

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