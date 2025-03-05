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Бинотто: за год штат «Кик-Заубера» вырос на 150 человек

Бинотто: за год штат «Кик-Заубера» вырос на 150 человек
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Операционный и технический директор «Кик-Заубера» итальянец Маттиа Бинотто рассказал о росте команды за последний год.

«Нам ещё предстоит закрыть нехватку в 200 человек. Несколько месяцев назад эта цифра была значительно больше. За последний год штат вырос на 150 человек, и сейчас численность персонала составляет около 700 человек. Это серьёзное увеличение. За один год мы намерены увеличить рабочую силу на треть. Хотя недостаточно просто нанять людей. Им нужно стать командой», — приводит слова Бинотто издание Auto Motor und Sport.

В нынешнем сезоне «Кик-Заубер» представят немец Нико Хюлькенберг и бразилец Габриэл Бортолето.

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