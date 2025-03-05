Гюнтер Штайнер назвал одного из фаворитов Гран-при Австралии

Бывший глава команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер высказался о первом этапе грядущего сезона-2025, который пройдёт с 14 по 16 марта в Мельбурне (Австралия).

«Макларен» очень хороши. Очень. Думаю, что у Пиастри есть хороший шанс выиграть. Он доказал, что он хорош, поскольку способен конкурировать с Ландо Норрисом, одним из лучших», — сказал Штайнер в эфире шоу The Project.

В минувшем сезоне Пиастри стал четвёртым. Австралиец восемь раз оказывался на подиуме и дважды становился победителем Гран-при в Венгрии и Азербайджане.

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