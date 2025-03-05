Бинотто ответил, как будет разделять обязанности с руководителем «Кик-Заубера» Уитли

Операционный и технический директор «Кик-Заубера» Маттиа Бинотто рассказал о распределении рабочих обязанностей с руководителем команды Джонатаном Уитли.

«Сферы ответственности чётко разделены. Он отвечает за все процессы на трассе, работу с гонщиками, коммуникацию, маркетинг и взаимодействие со спонсорами. Что же касается моих обязанностей, то это больше контроль процессов на базе», — приводит слова Бинотто издание Auto Motor und Sport.

В нынешнем сезоне «Кик-Заубер» представят немец Нико Хюлькенберг и бразилец Габриэл Бортолето.

Ранее Бинотто рассказал о росте команды за последний год.

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