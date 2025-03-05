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Британским СМИ запрещено освещать события скандала, связанного с Хорнером — De Telegraaf

Британским СМИ запрещено освещать события скандала, связанного с Хорнером — De Telegraaf
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Руководитель австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Кристиан Хорнер добился от суда постановления о запрете освещения событий британскими СМИ, которые связаны с разбирательством о его неподобающем поведении в отношении одной из сотрудниц команды. Об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf.

Согласно имеющейся информации, против данного запрета уже выступили несколько СМИ.

Напомним, вчера, 4 марта, стало известно, что сотрудница «Ред Булл», которая обвинила руководителя команды Кристиана Хорнера в неподобающем поведении, намерена продолжить разбирательства.

Ранее «Ред Булл» проводил внутреннее расследование против босса команды, но оно закончилось в пользу Хорнера. Позже сотрудница была отстранена. По сведениям источника, теперь женщина планирует продолжить разбирательство в суде по трудовым спорам. Его первое заседание запланировано на январь 2026 года.

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