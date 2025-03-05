Марко назвал главных конкурентов «Ред Булл» за чемпионство в новом сезоне Ф-1

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко после предсезонных тестов поделился мнением о командах, которые поборются за титул в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Полагаю, борьба будет вестись между тремя или четырьмя командами: «Маклареном», «Мерседесом», «Феррари» и нами», — приводит слова Марко Sport.de.

Напомним, первый этап нового сезона Формулы-1, Гран-при Австралии, состоится с 14 по 16 марта. В прошлом сезоне «Королевских гонок» «Ред Булл» занял третье место в Кубке конструкторов. Второй была «Феррари», а достался трофей «Макларену».

Ранее журналист передал мнение Марко о «Ред Булл» после предсезонных тестов.

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