Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«В этом нет ничего плохого». Штайнер — об освистывании Хорнера и Ферстаппена

«В этом нет ничего плохого». Штайнер — об освистывании Хорнера и Ферстаппена
Комментарии

Бывший глава команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер поделился мнением об освистывании болельщиками четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и руководителя команды Кристиана Хорнера во время презентации в Лондоне.

«Моё мнение — не стоит воспринимать это так серьёзно, как делают многие. Мне кажется, мы слишком остро реагируем на подобные события. А чем сильнее воспринимаем такие инциденты, тем чаще они будут происходить. И для меня всё выглядит именно так.

Кроме того, ФИА опубликовала заявление типа, знаете ли, что освистывание некорректно. Тем не менее это совершили страстные фанаты. В освистывании нет ничего плохого», — приводит слова Штайнера портал GPblog.

Материалы по теме
Марко назвал главных конкурентов «Ред Булл» за чемпионство в новом сезоне Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android