«В этом нет ничего плохого». Штайнер — об освистывании Хорнера и Ферстаппена

Бывший глава команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер поделился мнением об освистывании болельщиками четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и руководителя команды Кристиана Хорнера во время презентации в Лондоне.

«Моё мнение — не стоит воспринимать это так серьёзно, как делают многие. Мне кажется, мы слишком остро реагируем на подобные события. А чем сильнее воспринимаем такие инциденты, тем чаще они будут происходить. И для меня всё выглядит именно так.

Кроме того, ФИА опубликовала заявление типа, знаете ли, что освистывание некорректно. Тем не менее это совершили страстные фанаты. В освистывании нет ничего плохого», — приводит слова Штайнера портал GPblog.