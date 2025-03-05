«Безусловно». Марко назвал главного фаворита среди команд Ф-1 на данный момент

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение, что британская команда «Макларен» является главным фаворитом на данный момент. При этом Хельмут подчеркнул, что у «Ред Булл» пока нет тревоги по этому поводу.

«Макларен», если принять во внимание результаты тестов, уже имеет преимущество. Как на коротких, так и длинных отрезках. Но это пока не вызывает тревоги. Мы добились определённого прогресса, но фаворитом в данный момент, безусловно, является «Макларен», — приводит слова Хельмута издание Sport.de.

Напомним, первый этап нового сезона Формулы-1, Гран-при Австралии, состоится с 14 по 16 марта.

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