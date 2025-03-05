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Льюис Хэмилтон оценил готовность «Феррари» к началу сезона Формулы-1

Льюис Хэмилтон оценил готовность «Феррари» к началу сезона Формулы-1
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением о скором начале сезона Формулы-1.

«Зима была долгой, но при этом время пролетело очень быстро. Здорово, что мы хорошо провели тесты. Не могу поверить, что гонка будет уже на следующей неделе. Начинаю готовиться к Австралии.

Чувствую, что мы подготовлены настолько хорошо, насколько это возможно, с учётом того короткого промежутка времени, который у меня был. Поездка в Мельбурн будет очень напоминать мой первый Гран-при, который я провёл там», — сказал Хэмилтон в интервью Sky Sports.

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