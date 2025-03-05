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Макс Ферстаппен однозначно ответил, как относится к переходу Эдриана Ньюи в «Астон Мартин»

Макс Ферстаппен однозначно ответил, как относится к переходу Эдриана Ньюи в «Астон Мартин»
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1, а также пилот австрийского «Ред Булл» Макс Ферстаппен однозначно ответил, как относится к переходу известного британского инженера Эдриана Ньюи в «Астон Мартин».

«Я не думаю, что нам стоит слишком много размышлять об этом. Дело уже сделано. Его больше нет с нами. Такова реальность. Так было и в прошлом году. Я также доверяю людям, которые сейчас работают в команде. Мы должны делать всё вместе. Это командная работа. Но я очень уважаю то, что Эдриан сделал для команды. У нас с ним прекрасные отношения, и я рад, что он начал новый проект», — приводит слова Ферстаппена портал Motorsport Week.

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