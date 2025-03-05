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«Именно она — сразу за «большой четвёркой». Марко выделил одну из команд Формулы-1

«Именно она — сразу за «большой четвёркой». Марко выделил одну из команд Формулы-1
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко после предсезонных тестов Формулы-1 поделился мнением о французской команде «Альпин».

«Французы, безусловно, оказались сильнее, чем можно было подумать. Они использовали свой импульс с прошлого года. Сейчас именно «Альпин» – первая команда, которую я поставил бы сразу за «большой четвёркой» («Ред Булл», «Макларен», «Феррари» и «Мерседес», по мнению Марко. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Хельмута издание Sport.de.

Ранее Хельмут поделился мнением о главном фаворите предстоящего сезона Формулы-1 на данный момент.

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