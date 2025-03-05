Ральф Шумахер: не верю, что в этом сезоне спокойствие вернётся в «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 немец Ральф Шумахер поделился мнением о внутреннем настрое в «Ред Булл» и о руководителе австрийского гоночного коллектива Кристиане Хорнере.

«Не верю, что в этом сезоне спокойствие вернётся в «Ред Булл». Кристиан один из тех людей, кто стремится всё контролировать и брать на себя всё больше ответственности. И, как мне кажется, ему удалось этого добиться.

Когда Дитрих Матешиц скончался из-за проблем со здоровьем, Хорнер почувствовал, что перед ним открылись большие возможности. Появилось ощущение, что Хорнер хочет стать самым могущественным человеком в команде с мыслью «без меня ничего не сработает». А это опасно в Формуле-1», — приводит слова Шумахера портал GPblog.