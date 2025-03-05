Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко предположил, согласится ли Пиастри быть вторым номером в «Макларене»

Марко предположил, согласится ли Пиастри быть вторым номером в «Макларене»
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением, как будут распределяться роли между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри в новом сезоне Формулы-1.

«Для нас Макс — очевидный номер один, но не думаю, что Оскар Пиастри согласится стать вторым номером. Это уже было видно в прошлом сезоне: на определённых трассах он был на том же уровне, если не быстрее Ландо. Преимущество «Макларена» в том, что у них снова есть машина, которая очень хороша с любым типом шин», — приводит слова Марко Sport.de.

Ранее Марко выделил одну из команд Формулы-1.

Материалы по теме
«Именно она — сразу за «большой четвёркой». Марко выделил одну из команд Формулы-1

Кларксон посмеялся над неуклюжим управлением Пиастри трактором:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android