Марко предположил, согласится ли Пиастри быть вторым номером в «Макларене»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением, как будут распределяться роли между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри в новом сезоне Формулы-1.

«Для нас Макс — очевидный номер один, но не думаю, что Оскар Пиастри согласится стать вторым номером. Это уже было видно в прошлом сезоне: на определённых трассах он был на том же уровне, если не быстрее Ландо. Преимущество «Макларена» в том, что у них снова есть машина, которая очень хороша с любым типом шин», — приводит слова Марко Sport.de.

Ранее Марко выделил одну из команд Формулы-1.

Кларксон посмеялся над неуклюжим управлением Пиастри трактором: