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Ральф Шумахер ответил, кто из пилотов «Феррари» способен завоевать титул в сезоне-2025

Ральф Шумахер ответил, кто из пилотов «Феррари» способен завоевать титул в сезоне-2025
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Бывший пилот Формулы-1 немец Ральф Шумахер ответил, кто из пилотов итальянского гоночного коллектива «Феррари» способен завоевать титул в предстоящем сезоне «Королевских гонок» — монегаск Шарль Леклер или британец Льюис Хэмилтон.

«Если кто-то и добьётся успеха в «Феррари» [в предстоящем сезоне], то, как мне кажется, это будет Шарль Леклер. Когда вы приходите в новую команду, требуется как минимум шесть или восемь месяцев, чтобы полностью освоиться и начать показывать свои лучшие результаты. Независимо от того, насколько быстро вы адаптируетесь. По крайней мере, таков был мой опыт», — приводит слова Шумахера портал PlanetF1.

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