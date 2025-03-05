NASCAR подала встречный иск к команде Майкла Джордана

Национальная ассоциация гонок сток-каров (NASCAR) подала встречный 30-страничный иск к командам Front Row Motorsports и 23XI Racing, принадлежащей Майклу Джордану, а также бизнес-партнёру легендарного баскетболиста Кёртису Полку, сообщает ESPN.

Ранее 23XI и Front Row подали в суд на NASCAR, обвинив ассоциацию в создании монополии и использовании антиконкурентных средств для обогащения её руководства в лице семьи Франс. Теперь же NASCAR обвиняет команды в нарушении антимонопольного законодательства и антиконкурентных действиях. Кроме того, в NASCAR настаивают на отмене гарантированных мест на стартовой решётке для 23XI и Front Row, если те продолжат добиваться признания Чартерного соглашения незаконным.

Пилот 23XI Тайлер Реддик на этапе NASCAR Cup Series в Остине Фото: Meg Oliphant/Getty Images

Чартерное соглашение — аналог франшизы в гонках NASCAR, которое гарантирует постоянным участникам Cup Series места на стартовой решётке и регулирует финансовые взаимоотношения участников и организаторов первенства. 23XI и Front Row оказались двумя командами из 15, которые в 2024 году отказались подписать договор, требуя более выгодных экономических условий и угрожая бойкотом гонок, а затем подали в суд. На время разбирательств в ходе одного из заседаний в декабре 2024 года суд потребовал признать команды условно чартерными и гарантировать им место на стартовой решётке в сезоне-2025.

«Уже не в первый раз 23XI и Front Row пытаются навязать свои взгляды другим гоночным командам. Иронично, что в попытке разрушить чартерную систему 23XI и FRM решили использовать антимонопольные законы как средство для достижения целей», — цитирует ESPN заявление NASCAR.

Кроме того, по словам адвоката NASCAR Кристофера Йейтса, ассоциация «не нуждается в Чартерной системе» и указывает, что команды сами боролись за её создание в 2016 году.