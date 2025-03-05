Эдди Джордан назвал пилота Ф-1, которого «Мерседес» должен был подписать вместо Антонелли

76-летний основатель и бывший владелец команды «Джордан» в Формуле-1 Эдди Джордан назвал пилота Ф-1, которого руководство «Мерседеса» должен было подписать вместо 19-летнего итальянского гонщика Андреа Кими Антонелли.

«Для меня подписание Антонелли стало неожиданностью. Я по-прежнему считаю, что им следовало выбрать Карлоса Сайнса. Если «Мерседес» действительно хотел бы завоевать Кубок конструкторов, то они должны были взять кого угодно, но не Кими. Поскольку, при всём уважении к Антонелли, он не сможет сделать этого в первом же сезоне Ф-1 в карьере. А если Андреа добьётся этого, то я буду первым, кто скажет: «Аллилуйя, брат, ты проделал потрясающую работу».

Я в курсе, что, возможно, мне придётся отказаться от моих слов, потому что этот парень обещает стать сенсацией в Формуле-1. Но он по-прежнему является большой загадкой», — приводит слова Джордана портал PlanetF1.