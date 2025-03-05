Гюнтер Штайнер назвал двух фаворитов в новом сезоне Формулы-1

Бывший глава команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер поделился мнением о фаворитах предстоящего сезона «Королевских гонок».

«Кажется, что и в новом сезоне четыре команды будут близки друг к другу – в конце прошлого так и было. Но мои фавориты – «Феррари» и «Макларен», ведь они были очень сильны в конце прошлого года. Думаю, они поняли, что нужно делать, чтобы машина была быстрой. Речь не только о прижимной силе, но и о балансе, управляемости и так далее. Они здорово справляются со всем этим, поэтому, как мне кажется, они будут фаворитами. Кроме того, у «Макларена» и «Феррари» есть пара опытных пилотов, в то время как у «Мерседеса» и «Ред Булл» — по новичку», — приводит слова Штайнера пресс-служба Формулы-1.

«Макларен» продемонстрировал звук двигателя болида 2025 года: