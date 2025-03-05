Пилота NASCAR Cup Series оштрафовали за намеренный разворот соперника

Пилот команды Team Penske Остин Синдрик оштрафован за намеренный контакт с соперником во время гонки NASCAR Cup Series на «Трассе Америк» в Остине. Инцидент произошёл в ходе первой стадии заезда, когда Синдрик боролся за позицию с Тайем Диллоном и на выходе из последнего поворота оказался выдавлен за пределы трассы. Возвращаясь на трассу, Диллон в отместку ударил машину соперника в заднюю часть, развернув её поперёк полотна.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

В среду, 5 марта, судьи NASCAR признали Синдрика виновным в нарушении кодекса поведения членов ассоциации и оштрафовали пилота на 50 очков в общем зачёте. Кроме того, он должен заплатить денежный штраф в размере $ 50 тыс.

При этом, согласно правилам NASCAR, за намеренное столкновение с соперником предусмотрено также отстранение от гонок, однако в ассоциации не стали применять эту меру, поскольку инцидент произошёл на дорожной трассе на не слишком высокой скорости, а также не привёл к появлению жёлтых флагов.

Из-за потери 50 очков Синдрик спустился с 11-й позиции общего зачёта на 34-ю, а его место в топ-16 перешло к Денни Хэмлину.

Обновлённая турнирная таблица:

1. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — две победы

2. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в «Дейтоне-500»

3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 114 очков

4. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 111

5. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 95

6. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 94

7. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 87

8. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») — 85

9. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 81

10. Рикки Стенхаус-мл. (Hyak Motorsports / «Шевроле») — 80

11. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 77

12. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 77

13. Джон Хантер Немечек (Legacy Motor Club / «Тойота») — 76

14. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 72

15. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 71

16. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 67

17. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 63

18. Тодд Гиллиленд (Front Row Motorsports / «Форд») — 63

19. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 62

20. Райли Хербст (23XI Racing / «Тойота») — 60.

Следующий этап регулярного сезона NASCAR Cup Series — гонка Shriners Children’s 500 — пройдёт на овале «Финикс Рейсвей» 9 марта.