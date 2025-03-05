Председатель британского гоночного комитета пригрозил ФИА судом после её недавнего шага

Председатель британского национального гоночного комитета Дэвид Ричардс обратился к членам комитета с письмом относительности деятельности президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема. Ричардс подверг критике некоторые решения бен Сулайема на своём посту, а также жёстко высказался о недавнем решении ФИА не допустить его до заседания Всемирного совета по автоспорту. Решение о недопуске было мотивировано отказом Ричардса подписывать новое соглашение о неразглашении (NDA).

«Это вызывает всё большее беспокойство, и последней каплей для меня стало то, что три недели назад меня попросили подписать новое соглашение о конфиденциальности, которое я расценил как приказ заткнуть рот. На момент моего назначения во Всемирный совет по автоспорту в 2021 году я уже подписал соглашение о конфиденциальности и фактически был связан статьёй 4 Этического кодекса ФИА. Я по-прежнему привержен своим обязательствам по соблюдению конфиденциальности в соответствии с настоящим действующим соглашением, которые остаются в силе. Разработка нового соглашения о конфиденциальности не соответствует Уставу ФИА и противоречит обещанию о прозрачном управлении, за которое мы проголосовали», — говорится в тексте письма Ричардса.

Кроме того, в вину президенту ФИА Ричардс поставил отсутствие прозрачности в действиях организации; увольнение ряда высокопоставленных сотрудников и некоторые прочие моменты. Дэвид не исключает, что британский национальный гоночный комитет может обратиться в суд с иском.

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