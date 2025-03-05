«Они не могут требовать от нас молчания за рулём болида». Пиастри — о штрафах ФИА за мат

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о борьбе Международной автомобильной федерации (ФИА) с нецензурными выражениями в Формуле-1 с помощью денежных штрафов.

«Штрафы за нецензурные выражения довольно суровые, поэтому я думаю, что нам следует обсудить этот вопрос с ФИА. Они не могут требовать от нас молчания за рулём болида. На трассе в каждом из нас полно адреналина. И в первую очередь мы говорим с командой.

Но смысл проявлять уважение к людям по-прежнему есть. За пределами болида совершенно справедливо требовать от нас воздержания в нецензурных выражениях. Так устроено общество», — приводит слова Пиастри портал The Herald Sun.