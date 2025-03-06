Ральф Шумахер: у Макса Ферстаппена нет шансов стать чемпионом в сезоне-2025

Бывший пилот Формулы-1 немец Ральф Шумахер не считает, что в предстоящем сезоне Ф-1 у гонщика австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена есть шансы стать чемпионом пятый раз подряд.

«Всё стало ясно ещё в прошлом году. «Ред Булл» были сильны в начале сезона, а затем не смогли справиться с машиной. Но ситуацию спас Макс.

Однако Ферстаппен должен понять, что рано или поздно всему приходит конец. И, на мой взгляд, у Ферстаппена нет шансов стать чемпионом в предстоящем сезоне», — приводит слова Шумахера портал GPblog.

Ранее Макс Ферстаппен однозначно ответил, как относится к переходу Эдриана Ньюи в «Астон Мартин».