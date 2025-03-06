Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис поделился ожиданиями от Гран-при Австралии, который пройдёт с 14 по 16 марта в Мельбурне.

«Не могу дождаться, я люблю Австралию. В Бахрейне [в прошлом году] всё сложилось не очень хорошо. У нас было немало трудностей. Я бы не сказал, что это было связано с трассой, сложности общего характера. Всё началось в Бахрейне, а затем перешло на другие трассы, но в Австралии мы были неплохи.

В Австралии есть средне- и высокоскоростные повороты, в которых мы, как правило, сильны. Не думаю, что для нас вообще существуют плохие повороты, но порой нам немного не хватает относительно других машин. Но мы показали, что, с точки зрения универсальности, у нас одна из лучших, если не лучшая машина», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.