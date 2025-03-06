В «Макларене» оценили возможность участия Норриса и Пиастри в «24 часах Ле-Мана»

Глава «Макларена» Зак Браун высказался о возможности участия пилотов команды, британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри, в легендарном гоночном марафоне «24 часа Ле-Мана».

«Мы более чем открыты. Кто не захочет победить в «Ле-Мане»? Я разговаривал об этом с Ландо и Оскаром, и они сказали, что хотели бы поучаствовать. Круто, не так ли? Здорово, когда виды автоспорта объединяются.

Нам нравятся гонки на спорткарах. Мы единственная команда, выигравшая «тройную корону» (гонки «Инди-500», «24 часа Ле-Мана» и Гран-при Монако. – Прим. «Чемпионата»), и было бы здорово снова побороться за неё», — сказал Браун в интервью WEC TV.