Экс-пилот Ф-1: «Ред Булл» перестал давить на гонщиков рядом с Ферстаппеном

Бывший пилот Формулы-1 австриец Кристиан Клин высказался о переходе новозеландца Лиама Лоусона в «Ред Булл».

«Руководство «Ред Булл» сильно изменилось, если говорить о давлении на гонщика рядом с Ферстаппеном. Итак, в этом году это будет Лоусон. Раньше ожидания были велики, как, например, с Гасли, но команда поняла, что Ферстаппен – особенный.

Теперь «Ред Булл» понимает, что Ферстаппен особенный и что рядом с ним будет нелегко любому гонщику. Команда поняла, что нужен консервативный подход. И они дадут Лоусону время, несмотря на то что его нельзя назвать новичком», — приводит слова Клина Racingnews365.