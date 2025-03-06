Питер Уиндзор подвёл итоги тестов Формулы-1 в Бахрейне

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор подвёл итоги предсезонных тестов, прошедших с 26 по 28 февраля в Бахрейне.

«Многие говорят о том, как хорошо себя покажет «Макларен». Хотя на тестах они выступили не так уж и хорошо, не так ли? Впрочем, это ни о чём не говорит.

Я бы не сказал, если учитывать то, что мы видели, что «Феррари» точно впереди «Мерседеса», хотя об этом говорят. «Феррари» выглядела хорошо, но, как по мне, и «Ред Булл» выглядел хорошо. То же касается и «Мерседеса». Не скажу, что в настоящий момент «Феррари» опережает «Ред Булл» и «Мерседес», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.