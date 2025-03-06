Култхард: всё ещё считаю, что «Мерседес» должен был выбрать Сайнса, а не Антонелли

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о предстоящем дебюте за «Мерседес» итальянца Андреа Кими Антонелли.

«Для меня эта ситуация стала сюрпризом. Я всё ещё считаю, что «Мерседес» должен был выбрать Карлоса Сайнса. Я по-прежнему считаю, что если бы «Мерседес» действительно хотел бы выиграть Кубок конструкторов, то вместо Антонелли взял бы кого-то другого.

Нельзя проявить себя в первый год. А если он это сделает, то я первым скажу: «Хвала небесам, брат, ты проделал потрясающую работу». Возможно, мне придётся взять слова обратно, если парень станет сенсацией, но это большой вопрос», — сказал Култхард в подкасте Formula For Success.