Кравиц объяснил, почему Хэмилтон выступит хуже Леклера на Гран-при Австралии

Эксперт Формулы-1 Тед Кравиц считает, что семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон не успеет полностью адаптироваться к машине «Феррари» к первому этапу сезона в Австралии.

«Есть некая неопределённость. Шарль Леклер наблюдал за Льюисом Хэмилтоном последние месяцы. Он знает, как управлять машиной. И он знает, Хэмилтон говорил, что ему ещё предстоит изучить каждую деталь, которая есть у него в распоряжении. Хэмилтон пока изучает то, что «Феррари» предпочитает делать с машиной.

Небольшое преимущество, вероятно, на стороне Леклера. Он понимает, что нельзя недооценивать гоночное мастерство Хэмилтона. Льюис всегда хорош в воскресенье», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.