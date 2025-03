Названы победители международной премии «Женский автомобиль года»

Организаторы всемирной премии «Женский автомобиль года» (The Women’s Worldwide Car of the Year) объявили лауреатов 2025 года. В главной номинации — «Абсолютный победитель» (Supreme Winner) — лауреатом премии стал Hyundai Santa Fe, который также выиграл премию как «Большой кроссовер».

Лучшим городским автомобилем признан Mini Cooper, в номинации «Компактный кроссовер» победу одержал Kia EV3, тогда как в секции «Большой автомобиль» премия досталась Audi A6 e-tron. В номинации «4×4 и пикапы» первенствовал Toyota Land Cruiser, а среди производительных и премиальных автомобилей был выбран Porsche Panamera.

Кроме того, концерн BYD получил награду Best Tech Award за успехи в развитии технологий для электромобилей, а компания Volvo получила премию Сэнди Мире как бренд, наиболее приверженный поддержке женщин.

Напомним, что чуть ранее были объявлены победители европейской премии «Автомобиль года», а лауреаты мировой награды «Автомобиль года» станут известны 16 апреля, в дни Нью-Йоркского международного автосалона.