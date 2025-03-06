Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Названы победители международной премии «Женский автомобиль года»

Названы победители международной премии «Женский автомобиль года»
Hyundai Santa Fe — абсолютный победитель WWCOTY
Аудио-версия:
Комментарии

Организаторы всемирной премии «Женский автомобиль года» (The Women’s Worldwide Car of the Year) объявили лауреатов 2025 года. В главной номинации — «Абсолютный победитель» (Supreme Winner) — лауреатом премии стал Hyundai Santa Fe, который также выиграл премию как «Большой кроссовер».

Лучшим городским автомобилем признан Mini Cooper, в номинации «Компактный кроссовер» победу одержал Kia EV3, тогда как в секции «Большой автомобиль» премия досталась Audi A6 e-tron. В номинации «4×4 и пикапы» первенствовал Toyota Land Cruiser, а среди производительных и премиальных автомобилей был выбран Porsche Panamera.

Кроме того, концерн BYD получил награду Best Tech Award за успехи в развитии технологий для электромобилей, а компания Volvo получила премию Сэнди Мире как бренд, наиболее приверженный поддержке женщин.

Напомним, что чуть ранее были объявлены победители европейской премии «Автомобиль года», а лауреаты мировой награды «Автомобиль года» станут известны 16 апреля, в дни Нью-Йоркского международного автосалона.

Материалы по теме
Стал известен лидер по числу проданных в 2024 году автомобилей
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android