Тед Кравиц назвал новичка Формулы-1, который выиграет Гран-при в 2025 году

Эксперт Формулы-1 Тед Кравиц высказался о возможных неожиданностях в предстоящем сезоне.

«Новым победителем станет Кими Антонелли, новичок «Мерседеса», а неожиданным победителем – кто-то из пилотов «Уильямса», – сказал Кравиц в эфире Sky Sports.

Напомним, Антонелли стал пилотом «Мерседеса», где он заменил семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона по окончании сезона-2024. Напарником итальянца станет британец Джордж Расселл.

Ранее в интервью Кравиц объяснил, почему Хэмилтон выступит хуже Леклера на первом этапе сезона.

Материалы по теме Эксперт объяснил, почему Хэмилтон выступит хуже Леклера на Гран-при Австралии

В «Мерседесе» показали номер Андреа Кими Антонелли на болиде 2025 года