Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тед Кравиц назвал новичка Формулы-1, который выиграет Гран-при в 2025 году

Тед Кравиц назвал новичка Формулы-1, который выиграет Гран-при в 2025 году
Комментарии

Эксперт Формулы-1 Тед Кравиц высказался о возможных неожиданностях в предстоящем сезоне.

«Новым победителем станет Кими Антонелли, новичок «Мерседеса», а неожиданным победителем – кто-то из пилотов «Уильямса», – сказал Кравиц в эфире Sky Sports.

Напомним, Антонелли стал пилотом «Мерседеса», где он заменил семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона по окончании сезона-2024. Напарником итальянца станет британец Джордж Расселл.

Ранее в интервью Кравиц объяснил, почему Хэмилтон выступит хуже Леклера на первом этапе сезона.

Материалы по теме
Эксперт объяснил, почему Хэмилтон выступит хуже Леклера на Гран-при Австралии

В «Мерседесе» показали номер Андреа Кими Антонелли на болиде 2025 года

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android