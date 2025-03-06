Тед Кравиц назвал новичка Формулы-1, который выиграет Гран-при в 2025 году

Эксперт Формулы-1 Тед Кравиц высказался о возможных неожиданностях в предстоящем сезоне.
«Новым победителем станет Кими Антонелли, новичок «Мерседеса», а неожиданным победителем – кто-то из пилотов «Уильямса», – сказал Кравиц в эфире Sky Sports.
Напомним, Антонелли стал пилотом «Мерседеса», где он заменил семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона по окончании сезона-2024. Напарником итальянца станет британец Джордж Расселл.
Ранее в интервью Кравиц объяснил, почему Хэмилтон выступит хуже Леклера на первом этапе сезона.
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