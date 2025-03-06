Расселл: сейчас нет машины, способной победить «Макларен»

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл поделился ожиданиями от начала нового сезона Формулы-1.

«Не думаю, что сейчас у кого-то из нас есть машина, которая способна победить «Макларен». Они, без сомнений, выглядят самыми сильными. Их гоночный темп особенно впечатляет», — приводит слова Расселла BBC.

Напомним, первый этап сезона-2025 пройдёт с 14 по 16 марта в Мельбурне (Австралия). Действующим победителем этапа является испанец Карлос Сайнс-младший.

Ранее в «Макларене» оценили возможность участия Ландо Норриса и Оскара Пиастри в «24 часах Ле-Мана».

«Макларен» продемонстрировал звук двигателя болида 2025 года: