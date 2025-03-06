Расселл: люди всегда уступают Ферстаппену, но это не мой подход, я не боюсь его

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался о конкуренции с четырёхкратным чемпионом мира нидерландцем Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

Напомним, в конце минувшего сезона Ферстаппен остался недоволен Расселлом, добивавшимся для него наказания у стюардов ФИА.

«Я не собираюсь просто стоять и терпеть. Похоже, люди всегда уступают ему. Но это попросту не мой подход. Я здесь не для того, чтобы дружить с чемпионом мира. Я здесь, чтобы побеждать. У него такой же менталитет. Терять нечего. Я никогда не боялся гоняться с Максом. И всегда давал отпор», — приводит слова Расселла BBC.

Макс Ферстаппен мстит сопернику, выбивая его с трассы: