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Представлен внедорожный Ford Mustang в стиле машины из фильма «Афера Томаса Крауна»

Представлен внедорожный Ford Mustang в стиле машины из фильма «Афера Томаса Крауна»
Thomas Crown Mustang от Loder1899
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Немецкая компания Loder1899, специализирующаяся на кастомизации автомобилей, представила свой новый проект — внедорожный Thomas Crown Mustang. Проект вдохновлён Shelby Mustang GT350 1968 года, на котором в фильме «Афера Томаса Крауна» 1999 года ездил персонаж Пирса Броснана.

Thomas Crown Mustang от Loder1899

Thomas Crown Mustang от Loder1899

Фото: Loder1899

Thomas Crown Mustang получил широкие крылья, внедорожные шины и переработанную подвеску, благодаря которой может передвигаться не только по асфальту, но и по бездорожью. Кроме того, автомобиль оснащён мощными фарами PIAA, которые размещены на защитной дуге и обеспечивают видимость в любых условиях.

Thomas Crown Mustang от Loder1899

Thomas Crown Mustang от Loder1899

Фото: Loder1899

«Наша цель — возродить легендарный Thomas Crown Mustang в совершенно новом формате. Мы уверены, что концепт порадует энтузиастов», — отмечает Максимилиан Лодер, глава Loder1899.

В данный момент автомобиль существует лишь в виде рендеров, однако в случае интереса со стороны потенциальных покупателей в Loder1899 готовы воплотить проект в реальность.

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