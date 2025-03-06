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Команда Макса Ферстаппена примет участие в этапе GT на автомобиле «Астон Мартин»

Команда Макса Ферстаппена примет участие в этапе GT на автомобиле «Астон Мартин»
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Коллектив Verstappen.com Racing, принадлежащий 27-летнему нидерландскому пилоту и четырёхкратному чемпиону Формулы-1 Максу Ферстаппену из «Ред Булл», выступит на GT World Challenge Endurance в категории «Голд» на машине «Астон Мартин», согласно пресс-релизу коллектива. Автомобиль будет выступать под 33-м номером, под которым в «Королевских гонках» участвует Макс. Состав Verstappen.com Racing: Крис Лулхэм, Тьерри Вермюлен и Крис Лулхэм.

«Моей мечтой всегда было поддерживать молодых гонщиков, и вот уже некоторое время я пытаюсь создать возможность для сим-пилотов сделать шаг к настоящим гонкам. Вместе с Крисом Лулхэмом, который теперь перешёл из Team Redline (команда Макса для виртуальных гонок. — Прим. «Чемпионата») в нашу команду GT3 и будет напарником Тьерри Вермюлена, который уже пару лет выступает за Verstappen.com Racing, мы принимаем этот новый вызов.

Мы собираемся участвовать в гонках все вместе и работать с профессиональными командами, которые поддерживают нас в сложных чемпионатах. Конечно, нам ещё многому предстоит научиться, чтобы добиться максимальной эффективности наших машин и пилотов. Наша цель — быть конкурентоспособными и выступать на вершине турнирной таблицы. Здорово, что теперь мы даём возможность гонщику-симулятору соревноваться с известными гонщиками. Впереди у нас захватывающий год!» — говорится в пресс-релизе Verstappen.com Racing.

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